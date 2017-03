4 ha de terre arable à Menkao pour expérimenter la culture vivrière de soja

Kinshasa, 25 mars 2017 (ACP).- La fondation FRACAB/ONGD vient de disposer d’un espace agricole de 4 Ha de terre arable au centre de production agricole de Menkao, dans le plateau de Bateke, dans la commune de Maluku, pour expérimenter la culture vivrière de soja, a annoncé l’ingénieur agronome Udi Tshonga au cours d’un entretien samedi avec l’ACP.

Selon M. Udi Tshonga, le soja présente deux valeurs qui le place en première ligne des cultures mondiales d’oléagineux, riches en protéines et en vitamines végétales et animales à l’instar du blé, du mais, du lait de vache, du riz, de la pomme de terre, du poisson, etc.

Le soya, a soutenu M. Tshonga, regorge en outre des valeurs nutritionnelles pour lutter contre la malnutrition due à un déficit de protéines calorifiques et constitue une solution prioritaire pour réduire ce déficit dont souffrent de nombreuses populations. Sa valeur nutritionnelle et son acceptabilité sont, entre autres, d’excellentes atouts pour la santé au regard de son goût, de sa saveur et de sa facilité à la préparation culinaire.

En effet, la culture de soja à Menkao ne poserait aucun problème d’autant plus que la zone terrestre de cette partie répond à des conditions écologiques qui lui sont favorables, a relevé l’ingénieur agronome Tshonga, avant de vanter la valeur marchande de cette graine qui, dans les pays industrialisés est utilisée à des multiples usages sous forme des sauces, soupes, galettes, laits frais, yaourt, et fromage destinés à l’exportation.

Il sied de noter que cette fondation, outre le soja, cultive d’autres produits comme les haricots, les gombos, les patates douces, les arachides et les aubergines pour l’élargissement et la diversification de son potentiel économique. ACP/Zng/May