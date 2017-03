40 personnes en formation sur les NTIC à Kisangani

Kisangani, 11 mars 2017 (ACP).- Quarante (40) personnes, dont les enseignants et les inspecteurs de l’enseignement primaire et professionnel suivent, pendant quinze (15) jours à Kisangani, une formation sur les Nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC), a appris l’ACP.

Selon des sources concordantes, cette formation s’inscrit dans le cadre d’un projet de renforcement continue des capacités des enseignements à travers l’éthique initié par l’UNIESCO avec un financement de la RDC – Chine dont la durée de ce projet est de trois (3) ans en RDC.

Il est signalé que trois (3) villes de la RDC ont été choisies pour cette formation, notamment Kisangani, Kinshasa et Kikwit. ACP/ZNG/Wet