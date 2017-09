460 cas de choléra notifiés dont 41 décès à la 38ème  semaine 2017 au Kwilu

Bandundu, 24 sept. 2017 (ACP).- Quatre cent soixante (460) cas de choléra dont quarante et un (41) décès ont été notifiés à la 38ème semaine 2017 (2ème quinzaine de septembre en cours) dans la province du Kwilu, soit une augmentation de cinquante-trois nouveaux cas et de deux décès par rapport à la semaine antérieure (36ème semaine) qui a notifié 407 malades et 39 décès.

Le responsable du bureau de l’information, recherche et communication de la division provinciale de la santé du Kwilu, le Dr Mafolo, l’a annoncé vendredi, lors de la 4ème réunion multisectorielle de lutte contre le choléra dans cette province présidée au gouvernorat par le chef de l’exécutif intérimaire du Kwilu, Nicolas Bulukungu.

Les zones de santé de la ville de Bandundu, de Sia (territoire de Bagata), de Mokala et d’Ipamu (territoire d’Idiofa) sont les entités sanitaires qui sont touchées par l’épidémie de choléra jusqu’ici, a-t-il indiqué, précisant que la zone de santé de Mokala est le foyer le plus actif actuellement.

Le ministre de la santé, le gouvernement provincial, la division provinciale de la santé du Kwilu, l’OMS et l’UNICEF mènent des actions coordonnées de lutte contre cette maladie dans ces zones de santé, par la prise en charge des malades, l’amélioration des conditions d’hygiène, de l’eau à boire et l’assainissement des milieux. ACP/Ywm/Mat/Kgd