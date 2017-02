460 tôles ondulées volées au polygone de la société MIBA

Mbuji-Mayi, 22 Fév. 2017 (ACP).- 460 tôles ondulées qui couvraient la toiture du bâtiment de l’ex-usine centrale de triage de diamant, dont la construction remonte de 1954, ont été volées par des inconnus dans cette zone privée ultra sécurisée de la Minière de Bakwanga (MIBA), selon un constat fait par les services des investigations, enquêtes et surveillance.

Les premières enquêtes révèlent que ce vol a été perpétré par des creuseurs clandestins qui infiltrent le polygone, à la recherche du gravier diamantifère devenu très rare à cause des fortes pluies qui s’abattent sur la l’étendue de la ville de Mbuji-Mayi et qui empêchent le travail sur terrain. Les enquêtes se poursuivent pour dénicher les voleurs et leurs complices qui se recrutent parmi les travailleurs de la MIBA, renseigne-t-on. ACP/Fng/Zng/JGD/Fmb