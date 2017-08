48% d’enfants allaités exclusivement  au sein maternel  jusqu’à  six mois en RDC

Kinshasa, 04 Août 2017 (ACP).- (48%) d’enfants (5/10) sont allaités exclusivement au sein de 0 à 6 mois et 52%, soit 5/10 enfants, sont mis au sein maternel dans l’heure qui suit l’accouchement, indique l’Enquête démographique et de santé 2013-2014, rendue publique vendredi par le Dr Annie Mitelezi du service de nutrition au Fonds des Nations Unies pour l’enfance(UNICEF) au cours d’un briefing à l’intention du Réseau des journalistes amis de l’enfant ( RJAE).

Malgré des améliorations réalisées en la RDC dans ce domaine, a-t-elle ajouté, le pays encourage la pratique de l’allaitement maternel optimal pour récupérer la moitié des enfants qui ne bénéficient pas de leur droit du bon départ de la vie, car 7/10, soit (66%) d’enfants bénéficient de l’allaitement maternel continu jusqu’à 24 mois (2ans).

L’augmentation du taux d’allaitement maternel exclusif à au mois 50% d’ici 2025, comme recommandée par l’Assemblée mondiale de la santé, exige à la RDC et ses partenaires d’investir, en vue d’accroitre le financement pour la mise en œuvre des politiques, des programmes et des interventions sur la promotion de l’alimentation du nourrisson et du jeune (ANJE), a-t-elle dit. Pour le Dr Mitelezi, la presse, étant le quatrième pouvoir doit à travers ses productions et informations sensibilisée la communauté sur l’importance et les biens faits du lait maternel exclusif qui offre des avantages bénéfiques, pour la survie des enfants, la mère et de la famille.

M. Damien Sabourni, nutritionniste au programme national de nutrition(Pronanut), a souligné la nécessité d’adhérer la presse à cette sensibilisation liée la pratique du lait maternel exclusif en faveur des enfants de 0 à 6 mois et de 6 mois à 2 ans. Il faut ajouter à cette dernière tranche d’âge des aliments de complément aux enfants.

La promotion sur l’allaitement maternel est une affaire à la fois des parents, de membres des familles, des professionnels de santé, des leaders politiques, administratifs, religieux et sociaux, des médias, bref de toute la communauté, a renchéri M.Sabouni. Il a exhorté les professionnels des medias à véhiculer une information claire et vraie, tout en appuyant cette pratique, en vue de contribuer à améliorer les Objectifs de développement durable (ODD/2) portant sur la nutrition, ODD/3, consistant à prévenir la mortalité infantile et à réduire le risque de maladies non transmissibles et ODD/4 favorisant le développement cognitif et l’éducation.

Placée sous le thème « Ensemble protégeons l’allaitement », cette semaine est célébrée en RDC du 1 au 7 août, pour donner l’opportunité de renforcer la promotion et les bonnes pratiques de l’allaitement maternel auprès de la population.

Le lait maternel apporte tous les éléments nutritifs à l’enfant

Le nutritionniste Damien Sabouni, du Programme national de nutrition (Pronanut), a affirmé que le lait maternel apporte tous les éléments nutritifs et 87% de l’eau à l’enfant.

Cette pratique offre entre autres un bon cadre de vie pour chaque enfant grâce à un bon développement du cerveau et augmente le quotient intellectuel (QI).

Le lait maternel contient aussi le colostrum (premier vaccin pour l’enfant), renforce le système d’immunité contre les maladies, contribue à la prévention de la diarrhée et de la pneumonie (deux causes majeures de mortalité chez les nourrissons), permet une croissance et un développement harmonieux du nourrisson, empechant ainsi le retard de la croissance comme manifestation évidente de la malnutrition.

Il protège également contre l’obésité, renforce le lien affectif entre la mère et l’enfant, a-t-il dit, expliquant d’autres avantages pour la mère, notamment, la facilitation de l’expulsion du placenta, la réduction des risques d’hémorragie après l’accouchement et de cancer des ovaires et du sein, qui sont les deux grandes causes de mortalités chez les femmes et constitue une méthode contraceptive efficace à plus de 98 % pendant les 6 premiers si l’allaitement est exclusif.

A en croire M. Sabouni, le lait maternel réduit les dépenses liées à l’achat du lait artificiel, et confère le bien-être social dû à l’absence des maladies et supprime les stress et les émotions dus aux maladies.

Pour la communauté, le lait maternel augmente la force productive et le capital humain et chaque dollar américain investi dans l’allaitement maternel génère environs 35 Dollars américains de rendement économiques pour le pays, grâce à la réduction des maladies et des frais de santé, a-t-il conclu. ACP/FNG/YWM/Wet