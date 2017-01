487 membres ont adhéré l’AAPIBT en 2016

Kananga, 20 Janv. 2017 (ACP).- 478 membres dont 399 femmes et 79 hommes issus de 23 associations ont adhéré à l’Association des artisans et paysans indépendants Badisuile tudikolele (AAPIBT), indique le rapport d’activités de l’exercice de l’année passé dont une copie a été présentée à l’ACP par le coordinateur provincial de cette structure, Anaclet Kabanga Pasa Muntu.

La formation des membres dans les domaines de la création et la gestion des associations et organisations non gouvernementales de développement (ONGD), l’entreprenariat, la fabrication artisanale de savon, en microcrédit, ont figuré en bonne place, a relevé le texte.

A cela s’est ajouté l’élevage des porcs, le réaménagement de 5 hectares de maïs et de 3 hectares de manioc dans la concession située dans la périphérie de la ville de Kananga.

Pour M. Anaclet Kabanga, la non réalisation des recettes de 10 millions des francs congolais dans les prévisions budgétaires de l’exercice passé a été causée par la base conjoncture économique de l’heure.

Il en a appelé à l’appui financier, matériel et technique du pouvoir public pour sa structure d’atteindre ses objectifs. ACP/Kayu/Wet