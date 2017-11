50.000 tonnes  de cathodes de cuivre produites au 3ème  trimestre 2017 par Tenke Fungurume

Kinshasa, 09 Nov. 2017 (ACP).- La société minière Tenke Fungurume opérant dans l’ex-province du Katanga, a produit 50.000 tonnes de cathodes de cuivre au troisième trimestre de l’année en cours, a appris l’ACP mercredi de Venance Mumba, président du comité local de développement de Tenke Fungurume.

M. Mumba a fait savoir que cette entreprise minière a aussi produit plus de 4.000 tonnes de cobalt, portant la production à plus de 11.00 tonnes. Cette entreprise a débloqué au cours du troisième trimestre une somme de 9.2 millions de dollars américains pour ses nouvelles installations de broyage ayant une capacité de plus de 13.000 tonnes des matières brutes par jour.

Par ailleurs, M. Mumba a souligné qu’un des projets réalisés par TFM en faveur de la communauté est l’extension du réseau de distribution d’eau dans les quartiers de Mpala et Kilo-ville. Toutesfois, a-t-il ajouté, la priorité de la population de Fungurume est le curage des rivières de Dipeta et Kelangile.

Dans ce cadre, l’entreprise a versé au comité du Fonds social un montant estimé à 1,4 millions de dollars pour d’autres projets d’intérêt communautaire. ACP/YWM/Kayu/Wet