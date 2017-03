50 % d’enfants drépanocytaires meurent avant 2 ans en RDC

Kinshasa, 29 Mars 2017 (ACP).- Cinquante pour cent d’enfants drépanocytaires (SS) meurent avant d’atteindre 2 ans en République Démocratique du Congo (RDC), a annoncé, mercredi au cours d’un point de presse à Kinshasa, le Dr Léonard Mashako Mamba, président du comité organisationnel de la 1ère Conférence nationale sur la drépanocytose en RDC.

Cette maladie se traduit dans ce pays par une prévalence d’environ 35 % d’hétérozygotes (AS) et de 2 % des naissances annuelles d’homozygotes (SS), a-t-il ajouté, indiquant que ces données font de la RDC le troisième pays le plus frappé au monde après l’Inde et le Nigeria et le deuxième au niveau africain après le Nigéria.

Le Dr Mashako a mis l’accent sur la nécessité de persuader tous ceux qui veulent fonder un foyer, de connaitre leur hémoglobine dans l’optique d’assurer une bonne santé et une longévité à leur future progéniture ainsi que d’épargner le pays de cette calamité.

Selon le comité d’organisation, la première conférence nationale sur la drépanocytose en RDC réunira, du 30 mars au 1 avril 2017 à Kinshasa, les spécialistes congolais de ce secteur tant de la capitale que des provinces, en vue d’échanger des expériences. Cette conférence sera également le lieu de rendre hommage au Père Henri de la Kethulle, né en 1935 à Kinshasa (Ex-Léopold ville) et décédé en novembre 2016 en Belgique.

L'illustre disparu a mené beaucoup d'actions en faveur des milliers de drépanocytaires congolais, notamment à travers des dons d'appareils pour le diagnostic, la prise en charge (PEC) des patients démunis et la sensibilisation de la communauté nationale aussi bien qu'internationale lors de la Journée mondiale de lutte contre la drépanocytose chaque année depuis 2012, a renseigné ce comité.