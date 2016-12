50 enfants trisomiques en exposition guidée de leurs œuvres à l’église M.A.E.P.V. de Binza Ozone

Kinshasa, 28 Déc. 2016 (ACP).- Cinquante (50) enfants trisomiques ont exposé leurs œuvres à l’église Mission Apostolique Evangélique Parole de vie ‘’MAEPV’’ dans la commune de Ngaliema, a annoncé, dimanche, le secrétaire exécutif de l’organisation non gouvernementale, Jean Espoir et Compassion (JESCO/ONG) M . Thierry Mayamona dans un document parvenu mercredi à l’ACP.

Selon le secrétaire exécutif, l’activité a consisté à exposer les articles fabriqués par les trisomiques, notamment les habits pour enfants, les chaussures en cuire et en raphia, les sacs à main en cuire et en raphia et des jus de fruit. Ils ont déclamé des poèmes et ont lu des textes Bibliques et scolaires.

Thierry Mayamona a fait savoir que l’objectif visé par les deux organismes est d’associer la population, surtout les fidèles au bien fondé de considérer les enfants trisomiques dans la société soulignant qu’ils sont enfants au même titre que les normaux et sont en même d’ exercer des métiers comme eux.

Leurs pasteurs ont à cette occasion pris la résolution d’implanter une cellule professionnelle des enfants trisomiques dans cette commune, spécialement à l’église MAEPV pour donner la chance à cette catégorie d’enfants de cette partie de la capitale de s’intégrer par l’autonomisation en exploitant divers métiers.

Le pasteur Bamba Pierre, louant l’initiative de son homologue de Maepev, Aimé Tamba, a interpelé les autorités et les bonnes volontés afin d’appuyer leurs actions du reste sacerdotal en faveur des enfants trisomiques qui sont sans encadrement ni protection sociale et juridique dans la société. Un appel a été lancé aux parents qui ont cette catégorie d’enfants de les confier à JESCO/ONG pour leur épanouissement intellectuel et professionnel.

Pour sa part, le pasteur de Maepev Aimé Tamba a exprimé sa satisfaction aux regards des démonstrations réalisées par les enfants trisomiques. Il a promis de ne ménager aucun un effort pour matérialiser le projet en faveur des enfants trisomiques de sa contrée. ACP/Zng/May