50 % des prisonniers bénéficiaires de la grâce présidentielle en 2016 à Bandundu incarcérés de nouveau

Bandundu, 29 Déc. 2016 (ACP).- Vingt six (26) des cinquante et un prisonniers ayant bénéficié de la mesure de grâce du président de la République et qui ont été libérés officiellement le 10 août dernier de la prison du cinquantenaire de la ville de Bandundu, chef-lieu de la province du Kwilu, ont été incarcérés pour des diverses infractions commises dans cette entité après le recouvrement de leur liberté.

Le procureur général près la cour d’appel de l’ex-province du Bandundu, Jean Paul Mukola Nkokesha, l’a annoncé mercredi dernier dans la conclusion de sa conférence sur «la prévention des crimes de guerre et crimes contre l’humanité», pendant les 4èmes Journées scientifiques qu’a organisées du 22 au 23 décembre derniers à Bandundu le centre de recherche en sciences sociales (CRSS).

Il a présenté à cette occasion plusieurs cas comme des preuves tangibles et éloquentes de répression des crimes par la justice civile et militaire en république démocratique du Congo (RDC) en général et dans l’ex-province du Bandundu en particulier.

Cette nouvelle qui avait jeté la glace dans la salle des conférences a été confirmée, complétée et chiffrée jeudi par le directeur de la prison du cinquantenaire de la ville de Bandundu, Joseph Bikoko qui a précisé qu’il s’est agi des cinquante bénéficiaires civils et d’un seul bénéficiaire militaire, libérés le 10 août 2016 en présence des notabilités locales.

Les prisonniers bénéficiaires de cette de grâce présidentielle avaient été classés en trois catégories par une commission ad hoc mise en place, a-t-il dit, par le parquet général et constituée des magistrats du parquet de grande instance de Bandundu et du directeur de la prison centrale de cette entité. Il s’est agi des catégories des femmes, des prisonniers de moins de 30 ans d’âge et de ceux âgés de plus de 30 ans.

Selon M. Bikoko, les peines qui allaient de 3 à 20 ans de servitude pénale principale (SPP) ont eu une réduction de 5 ans, celles de 6 à 3 ans ont bénéficié de la remise des peines restantes et celles ayant condamné les femmes et les personnes de moins de 30 ans à des SPP avaient connu une remise des peines restantes à exécuter.

Les prisonniers qui avaient écopé les peines de un à cinq ans de SPP ont bénéficié de la libération d’office, a conclu M. Bikoko. La population carcérale actuelle à la prison du cinquantenaire de la ville de Bandundu est de plus de trois cents personnes condamnées ou en détention au mois de décembre 2016 contrairement à sa capacité d’accueil de cent vingts personnes, a-t-on appris le même jour dans les couloirs de l’administration pénitentiaire de ce lieu de détention des prévenus et des condamnés à des peines judiciaires. ACP/Kayu/JGD/FMB