  538 cas de conflits coutumiers enregistrés en RDC de 2014-2016

Kinshasa, 04 Janv. 2017 (ACP).- La République Démocratique du Congo a enregistré, de 2014 à 2016, environ 538 cas de conflits coutumiers dont 324 de succession, 184 conflits de limite et 14 conflits appartenant à l’un ou l’autre groupement, indique un rapport de l’ancien ministère de la Décentralisation et affaires coutumières, mis à la disposition mercredi du nouveau ministre des Affaires coutumières, Venant Tshipasa.

Le rapport relève que la plupart des conflits coutumiers à la base de plusieurs antagonismes sont entretenus, entre autres, par les familles régnantes, les cadres de la territoriale et certains politiciens à la recherche de l’électorat. D’autres sont dus à la création des groupements de fait et de nombreux contentieux fonciers.

La loi portant statut des chefs coutumiers précise que l’autorité coutumière joue un rôle primordial dans le développement local et reste le dépositaire de la coutume.

Selon la nouvelle architecture territoriale de la République Démocratique du Congo, résultant des réformes opérées par la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée à ce jour, la province est subdivisée en villes et territoire, la ville subdivisée en communes, la commune en quartiers et/ou en groupements incorporés, tandis que le territoire est subdivisé en communes, secteurs et chefferies, et le secteur et la chefferie sont subdivisés en groupements et le groupement en villages.

Le rapport souligne que pendant la colonisation, c’était le commissaire de district qui reconnaissait le chef de groupement désigné selon la coutume. Depuis 1968, c’est le ministre de l’Intérieur du gouvernement central qui a cette prérogative.

Les rédacteurs du rapport indiquent qu’il serait politiquement dangereux de remettre en cause les groupements qui fonctionnement depuis plusieurs années, au risque d’allumer le feu dans toutes les provinces avec ce que cela peut entraîner au plan politique, sécuritaire et de la stabilité avant l’organisation des élections provinciales, urbaines, municipales et locales.

L’organisation de la 4ème Conférence des chefs coutumiers ainsi que la nécessité de doter le ministère des Affaires coutumières d’une administration propre figurent parmi les grandes recommandations formulées à l’endroit du nouveau ministre des Affaires coutumières. ACP/ZNG/Wet