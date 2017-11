Kinshasa, 05 Nov. 2017 (ACP).- 60% de personnes vivent avec un taux élevé des mauvais cholestérols, a appris l’ACP dimanche des sources proches de la fondation HJ, une branche de l’Hôpital Harish Jagtani se trouvant dans la commune de Limete à Kinshasa.

Ces données sont issues des résultats de l’échantillon prélevé lors de la campagne de dépistage sur le cholestérol dans différentes églises de la ville, en marge du mois de novembre consacré à la lutte contre le cholestérol.

Selon la source, cette campagne vise à montrer les congolais l’importance de connaitre le taux du cholestérol, qui peut être bon ou mauvais, soulignant que ce dépistage se fait à jeun et le prélèvement sanguin consiste à faire plusieurs tests, notamment le cholestérol total, les triglycérides, le HDL (High Density Lipoprotéins) cholestérol, le LDL (Low Density lipoproteins) cholestérol et le VLDL cholestérol.

Le bon cholestérol, a-t-on expliqué, a plusieurs fonctions notamment, la constitution des membranes des cellules dans l’organisme, l’orientation du développement des certaines cellules du fœtus et la participation à la formation des synapses (un ingrédient de la bile, précurseur de la vitamine D faisant partie de la graisse).

Le bon cholestérol, récupère le cholestérol en excès et le ramène au niveau du foie où il est transformé avant d’être éliminé, tandis que le mauvais transporte le cholestérol du foie vers toutes les cellules, favorisant ainsi la formation des plaques qui à la longue pourra boucher les artères.

Pour prévenir les maladies dues au mauvais cholestérol, il est recommandé de faire le dépistage de cholestérol chaque année, de pratiquer une activité sportive régulière (une marche rapide, soit dans les escaliers ou la nage) pendant au moins 30 minutes, de manger sain avec une alimentation variée en fruits et légumes, de privilégier l’huile végétale pour la cuisson des aliments, et de rester prudent aux antécédents familiaux, notamment la présence d’un membre de la famille qui a souffert d’hypercholestérolémie et qui a connu un accident vasculaire cérébral. Ces personnes doivent se soumettre à un spécialiste pour un traitement approprié.

Le cholestérol, a encore expliqué la source, est une particule de graisse qui se déplace dans le corps humain par la circulation sanguine et l’augmentation de son taux dans le sang est un facteur de risque pour plusieurs maladies, notamment les maladies cardiovasculaires, l’hypertension, la sédentarité, le diabète et l’obésité. ACP/YWM/Kayu/Wet