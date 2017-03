Maniema : détournement  des salaires des gens et fonctionnaires de l’Etat dans le territoire de Kabambare.

Kindu, 31 mars 2017 (ACP).- 64.000.000 de Francs Congolais destinés à la paie des salaires des mois de Janvier et Février 2017, des agents et fonctionnaires de l’Etat du territoire de Kabambare, situé au sud de la province du Maniema, ont été importés par les inconnus.

selon une source proche de la Division Provinciale des Finances du Maniema.

Selon la source, le comptable public, subordonné à la dite Division, Amisi Mulindanza Alias Mandela, qui transporté cette somme sur moto, est tombé dans une embuscade tendue par les coupeurs de route qui l’on intimidé avec des coups des balles avant de disparaitre dans la nature avec l’argent.

Amisi Mulindanza est aux arrêts à la prison centrale de Kindu et des enquêtes sont en cours pour mettre la main les auteurs de ces crimes.

Par ailleurs, Le Gouverneur de Province du Maniema Tutu Salumu Pascal a Suspendu préventivement de ses fonctions le chef de Division Provinciale des Finances, Sangongo sango Onadjamba, pour avoir unilatéralement suspendu fin de l’année 2016 le comptable publique de Kabambare et le remplacé par Amisi Mulindala, présumé auteur de détournement de 64.000.000Francs Congolais des salaires des agents et Fonctionnaires de Territoire de Kabambare pour la paie de mois de janvier et février 2017.

Madame Mugomba Yowa est nommée par le Gouverneur de Province chef de Division Provinciale des Finances ad intérim. ACP/FNG/Wet