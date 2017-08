68 hôpitaux généraux de référence et 340 centres de santé bénéficient des kits du matériel bio médicaux RDC

Kinshasa, 21 Août 2017 (ACP).- Soixante huit (68) hôpitaux généraux de référence et trois cent quarante (340) centres de santé vont bénéficier des kits de matériels biomédicaux, en République Démocratique du Congo, a déclaré, lundi à Kinshasa le Représentant a.i du Fonds des nations unis pour l’enfance, (UNICEF), Tajudeen Oyewale, lors de la cérémonie de remise officielle de distribution de kits de matériels biomédicaux.

Il a rappelé que ces matériels et équipements médicaux, évalués à un million quatre centre soixante neuf mille dollars américains (1.469), vont renfoncer le système de santé, aider à une meilleure prise en charge sanitaire de la population, de contribuer à la survie des enfants congolais et vont offrir des soins de santé de qualité en ligne avec le Plan National de développement ( PNDS), élaboré par le ministre de la santé.

Les efforts déployés par la RDC sont une contribution significative pour la réalisation des ODD (objectifs du développement durable), a dit M. Tajudeen, avant de préciser que l’Unicef, formule l’espoir grâce à cette volonté nationale politique de la part du Gouvernement, que tous les enfants et les mamans, même ceux des zones les plus reculées de la RDC puissent avoir accès aux soins de santé des adultes, permettant de vaincre les principales causes de mortalité e d’inverser toutes les tendances négatives des indications de santé.

Il a par ailleurs encouragé la RDC à poursuivre les efforts en faveur de la santé de la mère et de l’enfant dans le cadre de l’approche «Naître grandir et progresser» et que ce matériels soient utilisés judicieusement pour assurer l’accès équitable aux familles et communautés dans les différentes zones de santé bénéficiaires des provinces ciblées (Kinshasa, Mai-Ndombe le Kwango et Kwilu)

Le Projet PSSE dont le volet acquisition et distribution des matériels, équipements médico-sanitaires modernes est confié à son institution, a coût global de plus de 40 millions de dollars, est initialement prévu pour une durée de trois ans. Il a réitéré l’engagement de l’Unicef de ne ménager aucun effort pour continuer d’accompagner le gouvernement de la RDC dans le renforcement du système de santé, l’amélioration de l’accès des populations aux services sociaux de base et à réduire sensiblement la mortalité des femmes et des enfants et la survie de tous les enfants. ACP/FNG/JGD