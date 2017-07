6ème journée de la phase de poules de la 21ème Ligue des champions perturbée

Kinshasa, 10 juillet 2017 (ACP).- La 21ème Ligue des champions de la CAF (Confédération africaine de football) a vu la 6ème et dernière journée des 8èmes de finale perturbée (7-8-9 juillet) avec l’annulation de deux matchs concernant les clubs soudanais du groupe A.

Dans le groupe D, Wydad AC du Maroc s’est assuré la 1ère place en battant Zanaco de la Zambie (1-0), tandis qu’Al Ahly d’Egypte s’est emparé de la 2ème place en dominant Coton Sport du Cameroun 3-1. Dans le groupe C, Espérance de Tunis a été intraitable contre Saint George SC d’Ethiopie (4-0) et Mamelodi Sundowns a été contraint au nul par l’AS Vita Club 1-1. L’USM Alger a gardé la tête du groupe B en triomphant de Caps United sur le score de 4-1). De son côté, Al Ahly Tripoli verra aussi les quarts de finale.

Ci-après tous les résultats enregistrés au cours de la 6ème et dernière journée, jouée le week-end :

Groupe A : Etoile Sportive du Sahel (Tunisie) – El Merreikh (Soudan) annulé, Al Hilal Omdurman (Soudan) – Clube Ferroviario da Beira (Mozambique) annulé. Classement : 1. Etoile Sportive du Sahel (9 points +6), 2. El Merreikh (7 points 0), 3. Clube Ferroviario da Beira (5 points -5), Al Hilal Omdurman (4 points -1).

La suspension de la Fédération soudanaise par la FIFA (Fédération internationale de football association) laisse l’avenir d’El Merreikh, d’Al Hilal et des autres clubs en suspens. Les clubs soudanais étant suspendus, Clube Ferroviario da Beira est qualifié aussi pour les quarts de finale.

Groupe B : Zamalek (Egypte) – Al Ahly Tripoli (Libye) 2-2, US Medina d’Alger (Algérie) – Caps United (Zimbabwe) 4-1. Classement : 1. US Medina d’Alger (11 points +8), 2. Al Ahly Tripoli (9 points +1), 3. Zamalek (6 points -2), 4. Caps United (6 points -6).

US Medina d’Alger et Al Ahly Tripoli sont qualifiés pour les quarts de finale.

Groupe C : Espérance de Tunis (Tunisie) – Saint George SC (Ethiopie) 4-0, Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) – AS Vita Club (RDC) 1-1. Classement : 1. Espérance de Tunis (12 points +7), 2. Mamelodi Sundowns (9 points +2), 3. AS Vita Club (5 points -4), 4. Saint George SC (5 points -5).

Espérance de Tunis et Mamelodi Sundowns sont qualifiés pour les quarts de finale.

Groupe D : Wydad AC (Maroc) – Zanaco FC (Zambie) 1-0, Al Ahly SC (Egypte) – Coton Sport FC (Cameroun) 3-1. Classement : 1. Wydad AC (12 points +4), 2. Al Ahly SC (11 points +4), 3. Zanaco (11 points +2), 4. Coton Sport FC (0 point -9).

Wydad AC et Al Ahly SC sont qualifiés pour les quarts de finale. ACP/FNG/Kayu/BSG/KGD