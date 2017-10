7 milliards USD disponibles pour faire face aux effets néfastes du changement climatique dans le monde

Kinshasa, 09 Oct. 2017 (ACP).- Le gouvernement Britannique, a mis en place pour la période 2016-2022 un fonds international mondial de 7 milliards de dollars destinés à aider les pays les plus vulnérables, dont la RDC, à faire face aux effets néfastes du changement climatique et à promouvoir une croissance économique pauvre en carbone, indique un document de l’ONU parvenu lundi à l’ACP.

Selon ce document, environ 20% de ce fonds sont consacrés à la lutte contre la déforestation et à celle contre le commerce illégal des espèces sauvages de la faune et de la flore. Le gouvernement soutient la protection des forêts du Bassin du Congo à travers des initiatives régionales multilatérales. Ces initiatives visent l’exploitation forestière illégale, le renforcement de la gouvernance forestière et la sécurisation des droits des communautés locales. ACP/FNG/YWM/Kayu/JGD