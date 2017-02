7 personnes tuées et 15 blessées dans un accident de circulation près de Kikwit

Kikwit, 27 Fév. 2017 (ACP).- 7 personnes ont trouvées la mort et 15 blessées dans un accident de circulation survenu samedi sur la route nationale n°1 aux environs du village Kimbinga, à une vingtaine de Km en amont de Kikwit.

Selon une source policière, un gros véhicule en provenance de Tshikapa via Gungu pour Kinshasa, rempli des marchandises et des passagers, s’est renversé sur la route, provoquant ainsi la mort de 7 personnes et 15 blessées.

L’excès de vitesse serait à la base de cet accident mortel, indique la source, avant d’ajouter que les blessés et les décédés, ont été acheminés respectivement à l’hôpital général de référence de Kikwit et à la morgue de cet établissement hospitalier. ACP/Fng/JGD