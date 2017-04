72 cas de tuberculose multi résistante enregistrés au Kasaï Oriental

Mbuji-Mayi, 04 Avril 2017 (ACP).- Septante-deux cas de tuberculose multi résistante sont actuellement enregistrés au Kasaï Oriental. Cette révélation a été faite par M. jacques Mbuyi, chargé de la mobilisation à la coordination provinciale de lutte contre la lèpre et la tuberculose au Kasaï Oriental (CPLT), au cours de la commémoration de journée mondiale de lutte contre la maladie organisée le weekend dernier, autour du thème «accélérons la riposte contre la tuberculose en RDC».

Jacques Mbuyi qui présentait l’évolution de la maladie dans cette partie de la RDC, a soutenu que 3 cas ont été enregistrés en 2011, 10 en 2012, 18 en 2013, 35 en 2014, 44 en 2015 et 70 en 2016. Avec cette tendance, a-t-il dit, les objectifs ne sont pas réalisés dans la mesure où les normes requises par l’OMS sont loin d’être atteintes.

La tuberculose a été définie à cette occasion, comme une maladie infectieuse grave, qui se transmet d’une personne à une autre par inhalation et se présente sous deux formes. Il s’agit de la tuberculose pulmonaire (logée dans le poumon) qui est la plus dangereuse, et celle extra pulmonaire qui est installée dans d’autres organes.

La maladie est guérissable, car les médicaments sont disponibles et se donnent gratuitement pour une durée de traitement de 6 mois. Le chef de programme de lutte contre le Sida qui a participé à cette manifestation, a fait savoir que son service apporte une intervention au traitement de la tuberculose aux PVV par la thérapie des ARV.

Dr marie albert Tshizemba, chef de division provinciale de la Santé a déclaré que la tuberculose est un problème de santé publique en RDC en général et au Kasaï oriental en particulier, car devenant plus multi résistante au traitement. Les personnes les plus disposées à cette maladie sont notamment l’émigrant, le refugié, le malnutri, le mineur, les personnes âgées, le consommateur d’alcool, le fumeur etc. ACP/Fng/JGD