79 cas de diarrhées cholériformes notifiés dans la zone de santé de Nyanya en Ituri

Kinshasa, 27 Fév. 2017 (ACP).- Septante- neuf cas et seize décès ont été enregistrés dans la zone de santé de Nyanya dans la province de l’Ituri où sévit depuis le 23 février 2017 une diarrhée cholériforme, indique un communiqué du ministère de la Santé publique citant la division provinciale de la santé (DPS) de l’Ituri.

L’équipe de la DPS de l’Ituri s’active avec les intrants pour organiser la riposte en mettant sur place un comité de lutte, un centre de traitement, une sensibilisation de la communauté, un enterrement sécurisé de tous les décès, une mobilisation du personnel de la santé voisine et leur briefing sur la prise en charge, ainsi que des points de chloration et de lavage des mains, tandis que deux réunions ont été tenues à Kinshasa au ministère de la Santé publique par le comité de crise.

Les malades âgés de plus de 15 ans et en majorité de sexe masculin, présentent une diarrhée accompagnée de vomissements, d’asthénie physique, de crampes musculaires qui les laissent dans un état de déshydratation au plan C.

Elle a souligné que le tableau clinique correspond à des cas de choléra d’où un centre de traitement a été monté à cet effet et la prise en charge organisée par la zone de santé avec l’appui de Médecins sans frontières (MSF) et des FARDC.

La source note qu’aucun décès n’a été enregistré parmi les malades pris en charge au centre de traitement à Bandengaido situé sur la route numéro 4 et la plupart de décès sont survenus dans la communauté.

On signale enfin que cette diarrhée est partie de la carrière minière de Mutshatsha en pleine forêt, où les conditions sanitaires et d’hygiène sont précaires avec une déficience en fourniture d’eau potable. ACP/Fng/JGD