8.000.000$USD de la  BAD pour un projet au niveau des Lacs Albert et Édouard

Bunia, 06 Janv. 2017(ACP).- Une enveloppe de 8.000.000.(huit millions) de dollars américains est disponibilisée par la Banque africaine de développement (BAD) au profit d’un projet multinational visant la gestion intégrée de la pêcherie en ressources en eau au niveau du Lac Albert et Édouard,dans la Province de l’Ituri, a révélé jeudi le ministre provincial en charge de l’agriculture, pêche et élevage Joseph Ndiya Amsini.

Selon Joseph Ndiya, ce projet qui tombe à pic va permettre la République Démocratique du Congo et l’Ouganda de réaliser trois grandes activités communes sur le Lac Albert à savoir; l’harmonisation de lois entre les deux(2) pays; le balisage, et la sécurisation du Lac, ses zones de frayère ainsi que leur délimitations tandis que a-t-il poursuivi la troisième activité sera consacrée à l’orientation de gens vers l’agriculture, la pisciculture, l’élevage pendant la période de fermeture de la pêche sur le Lac Albert.

Il a par ailleurs indiqué que dans le présent projet est prévu les études au niveau du Lac Albert afin de déterminer les types poissons et les espèces dans le but d’augmenter la production de poissons avant d’ajouter que pour la première phase du projet qui prendra fin entre juin et juillet 2017 une somme de l’ordre en dollars américains 700.000 sera déjà consommée par le projet tout en invitant la population à s’approprier le projet pour sa pérennité. Le présent projet a une espérance de vie de cinq(5)ans, souligne t-on. ACP/Mat/Kgd