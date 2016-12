83 cas d’accidents de circulation routière enregistrés au 3ème trimestre à Kikwit

Kikwit, 26 Déc. 2016 (ACP).- 83 cas d’accidents de circulation routière ont été enregistrés au 3ème trimestre à Kikwit et ses environs, contre 61 cas au 2ème trimestre dans la même juridiction, rapporte la police de circulation routière.

Selon cette source, 13 cas de décès, ont été enregistrés au cours de ces accidents au 3ème trimestre contre 6 cas au 2ème trimestre, 78 blessés graves et 105 blessés légers dénombrés au 3ème trimestre. Par contre au 2ème trimestre, on 53 blessés graves et 49 blessés légers ont été signalés. 28 cas de dégâts matériels importants, 16 dégâts de matériels légers ont été enregistrés au 3ème trimestre contre 24 cas de dégâts importants et 22 cas légers au 2ème trimestre. Par ailleurs, note la source, 39 cas sans dégâts au 3ème trimestre contre 15 cas sans dégâts au 3ème trimestre ont été rapportés.

Interroge par l’ACP, le commissaire principal de la police de circulation de Kikwit Mopolo Masolo, a indiqué que les causes à la base de ces accidents sont dues notamment à l’excès de charges, des pannes techniques, ivrognerie au volant des conducteurs, le non-respect des codes routiers, les mauvais états des routes etc… Il a terminé par inviter les conducteurs à la prudence en vue d’éviter l’augmentation de cas d’accidents. ACP/Kayu/JGD/FMB