86 agents de la SONAS/Lubumbashi sensibilisés sur les avantages de la planification familiale

Lubumbashi, 08 Avril 2017 (ACP).- 86 agents de la Société Nationale d’Assurance, agences de Lubumbashi, ont été sensibilisés sur les avantages de la planification familiale au cours d’une session de formation organisée, du mercredi 5 avril au vendredi 7avril, par le bureau des Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA de Lubumbashi.

Le personnel sensibilisé vient de 5 agences de la SONAS de la ville de Lubumbashi, notamment de Golf, Ruashi, Carrefour, de la Direction provinciale des impots/Lubumbashi et de l’agence Lubumbashi. Ils ont appris que la planification offre à l’entreprise une augmentation de production, la diminution de la charge, dont les allocations familiales et la santé, la diminution du taux d’absentéisme au service.

Le chef de bureau de l’UNFPA/Lubumbashi, Dr Mayatezulua Salanga a, dans son discours, précisé que le gouvernement de la RDC a projeté d’atteindre son émergence d’ici à l’an 2030 et que pour opérationnaliser cette vision de développement, il a adopté le document stratégique de croissance et de réduction de la pauvreté de deuxième génération (DSCRP-2). Ce document a mis en évidence plusieurs défis dont le plus majeur est démographique.

L’accroissement démographique est considéré comme une des causes majeures de la pauvreté en RDC, d’où la nécessité pour une famille de planifier les naissances, a-t-il renchéri. Durant les trois jours de sensibilisation, l’équipe de l’UNFPA a été accompagnée de la chargée de communication du Programme national pour la santé de la reproduction (PNSR), Mme Mamy Nyange qui a parlé de 4 «trop», à savoir les grossesses trop nombreuses, les grossesses trop précoces, les grossesses trop rapprochées et les grossesses trop tardives.

Elle a présenté aux agents des différentes agences de la SONAS de Lubumbashi les méthodes contraceptives buvables, injectables et implantables tout en expliquant les avantages et les exigences de chacune d’elles. ACP/Zng/JGD