87 cas de tuberculose multi résistante dépistés à Boma en 2016

Boma, 19 juillet 2017 (ACP).- Quatre-vingt-sept cas de tuberculose multi résistante ont été dépistés par le laboratoire Lèpre et tuberculose à Boma en 2016, a relevé mercredi à l’ACP M. Jean Bosco Mayunda, biologiste médical et chef de service laboratoire à la coordination provinciale Lèpre et tuberculose au Kongo Central.

Durant le premier semestre 2017, 45 cas de tuberculose multi résistante ont été dépistés dont 15 cas pour la zone de santé de Nzanza à Matadi, 14 cas pour la zone de santé de Matadi, 8 cas pour la zone de santé urbaine de Boma, 3 cas pour la zone de santé de Muanda, 1 cas pour la zone de santé d’Inga, 1 cas pour la zone de santé de Kinkonzi, 1 cas pour la zone de santé de Kizu et 2 cas pour la zone de Boma Bungu.

Les zones de santé de Nzanza et Matadi et la zone de santé urbaine de Boma comptent plus de cas de tuberculose multi résistante à cause de la promiscuité de la population, a fait savoir Jean Bosco Mayunda. ACP/FNG/Kayu/BSG/May/KJI