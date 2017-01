90%  des kinois appelés à changer de comportement  pour prévenir  la fièvre jaune

Kinshasa, 06 Janv. 2017 (ACP).- Plus ou moins 90% de la population kinoise sont ciblés pour un changement de comportements individuel et collectif, en vue de prévenir l’épidémie de la fièvre jaune, indique un document de la plate forme « Na Lingi Congo, j’aime le Congo », transmise vendredi à l’ACP.

L’initiative, note la source, s’inscrit dans le cadre des campagnes « Na Lingi Congo » initiées par « Studio Des Indépendants » en vue de servir d’un canal devant conduire à une sensibilisation avec comme objectif de changer les comportements individuel et collectif de plus ou moins 90 % de la population Kinoise.

Il s’agit de doter la population des connaissances nécessaires sur la maladie, de lui inculquer les attitudes positives à adopter et d’avoir des personnes qui acceptent de mettre en pratique les mesures préventives contre la fièvre jaune, précise la source.

Parmi les informations mises à la portée des communautés sensibilisées, il ya notamment la piqure du moustique appelé « Aèdes » comme vecteur de la maladie, le mode de transmission, les symptômes de la maladie chez les personnes atteintes, dont : la fièvre de survenue brutale et persistante, les maux de tête, les nausées, les vomissements et la fatigue, une perte d’appétit, le fait que la maladie existe dans notre milieu, ainsi que l’inexistence d’un traitement curatif.

La fièvre jaune a été déclarée fin décembre 2015 en Angola et les malades infectés ont afflué dans les villages congolais au niveau des frontières de la République Démocratique du Congo. L’ épidémie ayant été ce qui a conduit l’autorité sanitaire de la localiser et de la déclarer en 2016 dans 3 provinces (à Kinshasa, au Kongo Central et au Kwango), rappelle le document.

Étant donné le risque élevé de la propagation de la maladie, la promiscuité des ménages, la mise en œuvre des interventions de communication appuyée par la campagne de vaccination de masse contre la maladie s’avère nécessaire afin de réduire le danger et d’augmenter l’immunité collective des populations.

La sensibilisation initiée par le SDI est menée en collaboration partenariat avec le Ministère de la santé publique, le Ministère de la Communication et Médias, le Fonds des Nations unies pour l’Enfance (UNICEF), rappelle-t-on. .ACP/Mat/Kgd