92 nouveaux diplômés de l’ULK sur le marché de l’emploi

Kinshasa, 23 Juil 2017 (ACP).- L’Université libre de Kinshasa (ULK) a versé samedi, 92 (nonante deux) nouveaux diplômés sur le marché de l’emploi, au cours de la cérémonie de collation de grades académiques pour l’année 2016-2017, en présence du secrétaire général au ministère de l’Enseignement supérieur et universitaire(ESU).

Le conseiller du ministre en charge des questions académiques, André Lubamba, a, à cette occasion, loué les efforts consentis par le conseil d’administration de cette université, dirigé par M. Médard Bompoko, pour maintenir le cap vers le développement académique et infrastructurel, ainsi que l’excellence et la compétitivité.

Il a félicité l’ULK, première université congolaise à remporter « le procès fictif » qui met en compétition toutes les facultés de droit en Afrique.

Pour lui, cette réussite est le fruit de l’excellence et de compétitivité dont cet alma mater a fait preuve, exhortant les autres universités congolaises à lui emboiter le pas.

Le Pr. Bola Ntotele, recteur de l’ULK, a exposé une leçon académique sur «la démocratie » en insistant sur ses indicateurs et sa pratique.

Le Pr Bompaka Nkeyi, secrétaire général académique, a présenté le rapport académique de l’année 2016-2017 axé notamment sur le calendrier, les recherches et publications, le comportement du personnel académique et scientifique et les infrastructures.

L’ULK organise les facultés de droit, des sciences économiques, des sciences sociales, politiques et administratives, de l’informatique, de la médecine et de la communication. ACP/Fng/YwM/May