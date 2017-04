A peine 4 % des jeunes  disposent d’un compte bancaire  en RDC, selon le PNUD

Kinshasa, 01er. Avril 2017(ACP) – A peine 4% des jeunes adolescents disposent d’un compte bancaire en RDC, contre 14% d’adultes, a indiqué le Directeur Pays du PNUD/RDC Alfredo Teixeira, au cours d’un entretien samedi avec l’ACP.

Il a attribué cette situation à plusieurs obstacles aux services financiers que cette catégorie d’âge rencontre, notamment des restrictions dans l’environnement juridique et réglementaire, des produits et services inappropriés et inaccessibles ainsi qu’une faible capacité financière.

Selon M. Teixeira, cette situation est plus déplorable chez les femmes des pays à revenus élevé en Afrique où 9 % de femmes de moins que les hommes possèdent un compte bancaire.

Il a relevé également que 33 % de femmes mariées des pays en développement n’ont aucun contrôle sur les achats importants des dépenses du ménage, et 10 % d’entre elles ne sont pas consultées pour la programmation des dépenses de leurs propres revenus.

Ce responsable a ainsi encouragé les micros finances qui ciblent en priorité les femmes pour favoriser leur accès aux services financiers afin de lui assurer une indépendance économique. Car, a-t-il estimé, les communautés atteindraient des progrès rapides si elles privilégiaient aussi l’éducation financière et l’accès des femmes aux services financiers. ACP/ZNG/Kgd