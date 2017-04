Accès aux soins de santé curatifs gratuits en faveurs des handicapés physiques du Kongo Central

Matadi, 12 Avril 2017 (ACP)-. Des soins de santé curatifs gratuits seront administrés aux handicapés physiques du Kongo Central au sein du centre de santé et maternité diocésain saint Sacrement Belvédère dans la commune de Nzanza, à Matadi, a appris l’ACP mercredi de la division provinciale des Affaires sociales du Kongo Central.

L’accès aux soins de santé curatifs en faveur de cette catégorie de personnes sera rendu possible au terme d’un contrat de partenariat entre le gouvernement et le diocèse de Matadi et dont la mise en œuvre sera assurée par la division provinciale des Affaires sociales du Kongo Central pour le suivi.

Selon le coordonnateur national de l’Association des handicapés physiques de la RDC, l’accès aux soins de santé de ses membres et leurs familles seront réglementés par le l’octroi d’un billet de malade délivré par la division provinciale des Affaires sociales, et les consultations, l’administration des soins et les interventions chirurgicales sont gratuites et les factures relatives à charge du gouvernement de la RDC.

Le coordonnateurs national de l’Association des handicapés physiques , qui a effectué mardi une visite au centre de santé maternité saint Sacrement pour se rendre compte de l’effectivité d’accès aux soins de santé de ses membres, s’est dit satisfait de l’accueil réservé à ses membres pendant l’administration des soins avant de rendre hommage au gouvernement de la RDC et à l’évêque du diocèse de Matadi pour avoir facilité l’accès aux soins de santé à ses membres. ACP/Zng/JGD