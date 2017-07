Accords de dons conclus entre la RDC et ses partenaires au développement

Kinshasa, 16 Juillet 2017 (ACP).- Le Président Joseph Kabila Kabange a signé samedi, à Kinshasa, une série d’ordonnances portant approbation des accords de dons conclus entre la République Démocratique du Congo et l’Association internationale pour le développement (IDA), d’une part, et entre la République Démocratique du Congo et la Banque mondiale, d’autre part.

Entre la République Démocratique du Congo et l’Association internationale pour le développement (IDA), il a été approuvé l’accord de don conclu au titre de financement additionnel du Projet d’appui à la réhabilitation et à la relance du secteur agricole (PARRSA) pour un montant de 3.640.000 USD (Trois millions six cent quarante mille dollars américains).

Huit accords de dons conclus entre la République Démocratique du Congo et la Banque mondiale portent respectivement sur le financement du Projet d’amélioration de la qualité de l’éducation, 100.000.000 USD ( Cent millions de dollars américains), le financement additionnel du Projet de développement du système de santé pour améliorer les résultats relatifs à la santé maternelle et infantile, 40.000.000 USD (Quatre millions de dollars américains) et le financement de deux Projets de renforcement des services hydrométéorologiques et climatiques (HYDROMET), 2.700.000 USD ( Deux millions sept cent mille dollars américains) et 5.329.452 USD (Cinq millions trois vingt-neuf mille quatre cent cinquante-deux dollars américains).

D’autres accords de dons conclus entre la République Démocratique du Congo et la Banque mondiale ont trait au financement additionnel du Projet de réforme et rajeunissement de l’administration publique (PRRAP), 45.000.000 USD (Quarante-cinq millions de dollars américains), au Projet d’accès et d’amélioration des services électriques (PAASE), 86.900.000 DTS (Quatre-vingt-six millions neuf cent mille droits de tirage spéciaux) et au financement additionnel du Projet de renforcement de la redevabilité et de la gestion des finances publiques « Profit Congo », 50.000.000 USD (Cinquante millions de dollars américains). ACP/YWM/Wet