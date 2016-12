ACP/Katanga : les étudiants stagiaires de l’UNILU invités à défendre l’image de l’Agence

Lubumbashi, 30 Déc. 2016 (ACP).- Le Directeur provincial de l’Agence Congolaise de Presse de l’ex-Katanga, Fortunat Shimba Muteba, a invité vendredi les 12 étudiants stagiaires du premier et du deuxième cycle en Sciences de l’Information et de la Communication de l’Université de Lubumbashi à défendre et à faire rayonner l’image de ce média public,

au cours d’une cérémonie de clôture de stage organisée au siège de l’Agence à Lubumbashi.

A cette occasion, il a exprimé ses sentiments de satisfaction pour le bon déroulement de stage de professionnalisation, avant de rappeler à ces étudiants la chance qu’ils ont eue de passer leur stage à l’ACP, source officielle d’information en RDC considérée comme une meilleure école de formation des journalistes.

Pour leur part, les étudiants ont remercié le directeur provincial, et tout le personnel de l’ACP pour l’accueil et l’ncadrement qui leur ont permis d’apprendre à concilier les théories apprises à l’université à la pratique de la profession de journalisme.

Durant un mois de stage, ces étudiants sont passés par la lecture des bulletins, les reportages sur terrain sous l’encadrement des journalistes ainsi que la participation aux travaux d’élaboration et de correction du Bulletin d’Information local. ACP/Mat/Wet