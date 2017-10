Acquisition d’un nouveau plan stratégique « lumen 2021 » à l’UCC pour l’accomplissement de sa mission

Kinshasa, 16 Oct. 2017 (ACP).- Le recteur de l’Université catholique du Congo (UCC), l’Abbé Pr. Léonard Santedi, a confirmé lundi, à Kinshasa, lors de la cérémonie d’ouverture de l’ année académique 2017-2018, dans son institution, l’ acquisition d’ un nouveau plan stratégique dénommé « Lumen 2021 », préparé par une commission des représentants de la communauté universitaire qui définit la mission, la vision et le plan d’ action pour les cinq ans à venir lequel sera publié la semaine prochaine.

Selon l’Abbé Pr. Santedi, ce nouveau plan stratégique est l’expression de la détermination et de progrès de l’UCC qui, traduit la volonté, en vue de préparer avec assurance un futur prospère, radieux et rayonnant. Cette université veut promouvoir une raison qui se laisse éclairer par « la foi et une foi qui se laisse la raison. L’ UCC veut donc être une communauté d’ excellence qui éclaire les consciences et développe les savoirs nécessaires au progrès d’ une société qui, pour devenir maitre de son destin, part de son identité et s’ouvre aux valeurs tant universelles qu’humanistes », a-t-il précisé.

Il a fait savoir que l’ université catholique, veut donner à la jeunesse de bases intellectuelles, éthiques et spirituelles lui permettant d’être le bâtisseur et l’ architecte d’une nouvelle humanité, éprise de solidarité et d’ amour. L’UCC a comme projet, de devenir d’ ici 2021, une référence d’ excellence en matière de formation et de recherche et impulser des transformations positives pour la croissance de l’église et le développement de la société.

Elle compte réaliser cette vision à 5 axes à savoir : La formation et la recherche de qualité, le professionnalisme et la gouvernance, les partenariats, le service à l’église et à la société ainsi que la viabilité institutionnelle.

Le recteur de l’ UCC a invité les étudiants en général et les nouveaux venus en particulier à participer pleinement à la vie universitaire, à travers les différents groupes et associations qui existent dans cet Alma mater. Cette année académique est placée sous le thème : « Université et droits humains ».

Cette cérémonie a été précédée par la célébration d’une messe d’action de grâce dite par Mgr Marcel Utembi, chancelier de cet établissement de l’Enseignement supérieur et universitaire et présidant de la conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO). ACP/Kayu/Wet