Kinshasa, 12 Juillet 2017 (ACP).- Le premier ministre Bruno Tshibala a reçu mardi à Kinshasa, les femmes de l’Asbl « La main sur le cœur », venue lui présenter les actions que mènent cette association dans l’accompagnement et le soutien des orphelins vivant avec le VIH.

La présidente de cette association, Danny Nyembwe, a à cette occasion, souligné qu’elles sont venues voir le premier ministre pour lui parler de l’association , de ce qu’elle a déjà fait et compte faire à moyen et long terme.

La RDC, a-t-elle dit, compte plus de 400 à 500 mille orphelins vivants avec le VIH, qui sont pratiquement ignorés et analphabètes d’ où la mission que c’est donner sa structure pour les aider à se réinsérer dans la vie sociale et de leur trouver aussi des parents qui peuvent les accepter car, il n’ya pas que des orphelinats pour le faire.

Ces enfants ; a poursuivi Mme Nyembwe, ont droit à un avenir meilleur et il n’aya pas de raison de les abandonner. C‘est dans ce sens que « la main sur le cœur » a organisé le 07 mai dernier, une soirée de gala en faveur de ces enfants et les fonds récoltés ont servi à la réhabiliter l’unité des maladies infectieuses à l’hôpital pédiatrique de Kalembe-lembe dont les travaux sont déjà finis.

Son association, a précisé la présidente de cette asbl compte également étendre ses activités à l’hôpital de référence de Kintambo et l’hôpital général de Kinshasa avant d’étendre ses activités dans les provinces de la RDC.

Le premier ministre Tshibala, qui a été invité à visiter l’unité médicale infectieuse déjà réhabilitée a également, accepter d’être membre d’honneur de cette association en lui rassurant de son soutien et accompagnement nécessaire. ACP/FNG/BSG/Wet/KJI