Des activités commerciales faibles après la fête de nouvel an à Kinshasa

Kinshasa, 02 janv. 2017 (ACP).- Les activités commerciales dans les coins de négoce éparpillés à travers la ville de Kinshasa se sont révélées faibles après la fête de nouvel an (2017) célébrée dimanche, a constaté ACP lundi.

De nombreux magasins sont restés fermés, ceux qui étaient ouverts n’ont pas retrouvé le rythme d’avant la fête, les commerçants ambulants ont séché les rues, la journée de lundi a rassemblé à un jour férié, encore moins un dimanche.

Certains, commerçants trouvés aux marchés central de la commune de la Gombe, Gambela dans la commune de Kasa-Vubu et Zikida dans la commune de Kinshasa ont généralement indiqué qu’après la fête, les activités commerciales ont toujours tourné au ralenti à cause de la fatigue des acheteurs. Pour d’autres, les parents engagent beaucoup des dépenses à la fin de l’année, notamment des vivres et des cadeaux, engloutissant une grande partie du budget de ménage.

Ces dépenses ne leurs permettent pas de effectuer d’autres prélèvements sur le budget de la famille. Il s’agit de préserver les foyers contre la crise souvent ressentie avant la paie du mois de janvier.

Les opérateurs du secteur formel ont de leur coté presté normalement. Les entreprises publiques et privées, les services administratifs ainsi que les ministères ont ouvert leurs bureaux comme à l’accoutumé.

Dans les différentes cités, les familles font le bilan de ce qui s’est passé pendant la fête. Les boutiques, les restaurants de fortune « Malewa », les pharmacies, des bistreaux et dépôt de vente des boissons ont continué à recevoir les clients qui viennent des quartiers environnants pour se ravitailler en produits brassicoles. ACP/Kayu/May