Les activités d’enrôlement expliquées à la population de Kikwit

Kikwit, 27 déc. 2016 (ACP).- Le secrétaire exécutif provincial de la commission électorale nationale indépendante (CENI) pour le Kwilu, Mme Vandame Georgine, a expliqué à la population de Kikwit, les enjeux et perspectives des activités d’enrôlement, au cours d’une séance de travail tenue lundi dans la salle polyvalente Lupemba, dans la commune de Lukolela, en présence du ministre provincial de l’intérieur et de la décentralisation.

La révision du fichier électoral consiste à le revisiter avec pour objectif de constituer un nouveau fichier, après avoir élagué les décédés, les doublons, en y intégrant les nouveaux majeurs et les omis sur la liste électorale, a-t-elle indiqué.

Cette opération constitue, selon elle, un défi important pour la ville de Kikwit en particulier et la province du Kwilu en général, en vue de l’augmentation des sièges au niveau de la députation nationale et provinciale. Raison pour laquelle elle a invité la population à se mobiliser totalement pour sa réussite et les autorités politico-administratives à s’y impliquer à travers la sensibilisation de toutes les couches de la population.

Elle a saisi cette occasion pour situer les 28 centres de la ville par commune notamment 4 centres à Kazamba, 8 centres à Lukemi, Lukolela et Nzind, soit 28 centres au total.

Des séances analogues ont été tenues à Idiofa et Gungu avant de se poursuivre à Masi-Mamimba.ACP/Mat/Wet