Adhésion massive de la cellule les serviteurs au PPRD/Haut-Katanga

Lubumbashi, 26 Avril 2017 (ACP).- Les membres de la cellule de base dénommée « Les serviteurs » chapeautée par les cadres du PPRD et le maire adjoint de Lubumbashi, Mme Lauriane Mwewa Kalombo, ont adhéré massivement, mercredi au siège du PPRD/Haut-Katanga, au sein de ce parti politique, au cours d’une cérémonie de capture et de signature des fiches d’adhésion au PPRD en vue de l’obtention de la carte de membre.

A cette occasion, Mme Lauriane Mwewa Kalombo, superviseur de cette cellule, a expliqué le but de cette manifestation qui vise l’adhésion massive de la population au Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD) afin de cultiver l’esprit d’amour et d’unité pour servir la nation congolaise dans la paix et dans la quiétude.

Auparavant, le Dr. Sabin Kakompe, animateur au PPRD, avait présenté un bref aperçu historique de la création de ce parti qui remonte au 31 mars 2002 à l’initiative du Chef de l’Etat afin d’amener le pays à la démocratie.

Il a insisté sur l’idéologie du PPRD à savoir : le social et la démocratie afin de donner la force au président Joseph Kabila et pour faire rayonner le PPRD à travers tous les quartiers et communes de Lubumbashi. Il a invité les adhérents à être actifs et dynamiques pour soutenir le Chef de l’Etat. ACP/Fng/Zng/JGD/Fmb