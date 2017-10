Les adieux de Mamadou Diallo à Bruno Tshibala

Kinshasa, 06 Oct. 2017 (ACP).- Le Premier ministre Bruno Tshibala a échangé vendredi, avec Mamadou Diallo, Représentant spécial adjoint du Secrétaire général de l’ONU et Coordonnateur Résident, Coordonnateur Humanitaire et Représentant Résident du PNUD, venu lui dire ses adieux et l’informer de son affectation en Haïti.

Au sortir de l’audience, Mamadou Diallo a indiqué qu’il a rencontré le Premier ministre pour lui annoncer la fin de son mandat en RDC, soulignant qu’il quitte le Congo-Kinshasa dès le 7 octobre pour rejoindre son poste d’affectation en Haïti, après que le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, lui ait renouvelé sa confiance.

Il a exprimé au chef du gouvernement sa satisfaction concernant sa mission en RDC, en disant espérer voir l’accord de la Saint Sylvestre amener le peuple congolais aux élections apaisées et inclusives, pour lui permettre de se choisir ses dirigeants.

Les préoccupations humanitaires de la RDC au centre des échanges à la Primature

Par ailleurs, le Premier ministre a échangé le même vendredi avec une délégation du Comité International de la Croix-Rouge (CICR), conduite par sa directrice régionale pour l’Afrique, Patricia Dianzi, venue lui faire part des préoccupations humanitaires qu’observe cette institution en RDC.

Le CICR, a indiqué Mme Dianzi, est dans une réponse un peu partout en RDC. Il a élargi ses opérations partout dans le Pays et compte aider des populations dans le souci de répondre aux besoins grandissants non seulement des déplacés, mais aussi au niveau carcéral. ACP/Mat/Wet