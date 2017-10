Adoption à l’Assemblée nationale des projets de loi autorisant la ratification de quatre accords

Kinshasa, 12 oct. 2017 (ACP).- L’Assemblée nationale a adopté, jeudi à l’unanimité de 267 députés présents à la plénière, quatre projets de loi dans les secteurs de l’emploi des jeunes, de la santé, de l’agriculture et de la mise en œuvre de l’accord de Paris, au cours d’une séance sous la conduite de Aubin Minaku, président de la Chambre basse du Parlement.

Le ministre de l’Environnement et développement durable, Amy Amatobe Nyongolo, répondant aux préoccupations soulevées, mardi dernier, par les élus du peuple lors de l’examen du projet de loi autorisant la ratification par la RDC de l’accord de Paris, a déclaré que « l’adoption de ce projet de loi est un grand jour pour la RDC et toute l’humanité car, en ratifiant l’accord de Paris, la RDC entant que deuxième poumon forestier dans le monde, va aider la planète dans la lutte contre le changement climatique ».

La ratification de cet accord est conçue comme la continuité de l’engagement exprimé par le Chef de l’Etat, Joseph Kabila Kabange, lors de sa signature à New York, a-t-il dit, soulignant que la RDC, l’un des pays pionniers dans la lutte pour la conservation de la nature, compte réduire les émissions des gaz à effet de serre à 17% entre 2021 et 2030 et de 40 à 50% d’ici 2050.

Celui-ci permettra à notre pays d’avoir accès au financement renfloué par des grandes puissances en faveur de la conservation de la nature, a martelé le ministre Amatobe qui affirme que l’accord a prévu des garanties sur l’accès et le droit de jouissance des communautés locales aux ressources forestières.

Le vice-ministre des Finances, Jean François Mukuna, a quant à lui, réagit aux questions des députés sur les trois visant l’autorisation de la ratification des accords de crédit, de financement et de prêts conclus entre la RDC et des partenaires internationaux pour la réhabilitation et la relance du secteur agricole (PRRSA), la promotion de l’entreprenariat des jeunes dans l’agriculture et l’agro-business (PEJAB) ainsi que l’amélioration des résultats relatifs à la santé maternelle et infantile (PDSS).

Il a focalisé sa réponse sur les critères de sélection, la répartition géographiques et l’intérêt des projets à financer.

L’assemblée nationale appelée à adopter des projets de loi prioritaires

Auparavant Aubin Minaku a lu à l’intention des députés, une correspondance du Chef de l’Etat, Joseph Kabila Kabange, dans laquelle le Président de la République demande aux représentants du peuple d’examiner en vue de l’adoption au cours de cette session ordinaire, des projets de loi prioritaire pour la bonne marche de la République.

Il s’agit entre autre, du projet de loi portant fonctionnement du Conseil national de suivi de l’accord du 31 décembre 2016, de la loi électorale et du code minier. ACP/Kayu/Wet