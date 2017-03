Adoption du calendrier des travaux de la session de mars 2017 à l’Assemblée nationale

Kinshasa, 22 mars 2017 (ACP).- Les députés ont adopté, mercredi, le projet de calendrier des travaux de la session ordinaire de mars 2017 et la répartition des matières en commissions, au cours de la séance plénière convoquée à cet effet, sous la direction du président Aubin Minaku.

Ce calendrier comprend, outre la validation des mandats, plusieurs projets de lois à soumettre à la commission paritaire Assemblée nationale-Sénat, les arriérés législatifs ainsi que des nouvelles matières, dont la présentation du Programme du gouvernement, suivi de son investiture par l’Assemblée nationale, l’examen du projet de loi de finances 2017 ainsi que celui portant institutionnalisation du Conseil national de suivi de l’Accord du 31 décembre 2016.

Au cours de cette séance plénière, la Chambre basse du Parlement a également adopté la loi autorisant la ratification des résolutions n° 612 et 613 du Conseil des gouverneurs de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement soumis en urgence par le gouvernement.

Ce texte de loi permet à la République Démocratique du Congo de préserver sa position au sein de cette institution et de bénéficier des avantages y relatifs.

La RDC a choisi de souscrire à 250 actions supplémentaires au capital de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement attribuées conformément à la Résolution 612 du Conseil des gouverneurs, intitulée Augmentation sélective du capital de 2010 autorisé pour renforcer la voix et la participation des pays en développement et en transition. ACP/ZNG/Wet