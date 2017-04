Adoption par la conférence des présidents du projet de calendrier de la session de mars à l’assemblée du Kongo Central

Matadi, 14 avril 2017 (ACP)- La conférence des présidents des commissions permanentes, des groupes parlementaires et du comité des sages de l’Assemblée provinciale du Kongo Central, réunie jeudi sous la direction du président de cette institution, Léonard Nsimba Nzungila, a adopté le projet de calendrier de la session ordinaire des mars 2017, présenté par le bureau, a appris l’ACP vendredi du bureau du rapporteur de l’assemblée.

Selon la source, le projet de calendrier des travaux de cette session, établi par le bureau, est passé de 12 points au départ à 17 points après les travaux de la conférence des présidents, et renferme les matières législatives et non législatives, les rapports du bureau ainsi que les arriérés parlementaires.

L’approbation du calendrier des travaux de cette session par la plénière de l’assemblée provinciale du Kongo Central aura lieu au cours de la plénière du jeudi 20 avril, a conclu la source. ACP/Fng/May