Adoption d’un projet d’appui institutionnel à la statistique

Kinshasa, 12 oct. 2017 (ACP).- Les membres du comité de pilotage ont adopté le projet d’appui institutionnel à la statistique et aux finances publiques, au cours d’une réunion que le ministre du Plan, Modeste Bahati Lukwebo, a présidée jeudi à Kinshasa.

Le ministre d’Etat Bahati a fait savoir que le coût de ce projet est évalué à 10.960.000USD et est financé par la Banque africaine de développement (BAD). Il a comme principaux bénéficiaires directs, les administrations et comme bénéficiaire indirect la population.

Selon lui, les prévisions budgétaires pour l’exercice 2017 s’élèvent à 5.652.032USD. Elles comprenent plusieurs éléments dont le programme de travail d’activités annuelles, le code et libellé de l’activité ainsi que les résultats attendus au cours de cet exercice.

Le projet a pour objectif de contribuer au renforcement des capacités institutionnelles de l’Etat en matière de pilotage de l’économie, de consolider la gestion des finances publiques et de renforcer l’efficacité des systèmes et des mécanismes institutionnels de recouvrement des redevances minières, nécessaires à plus de transparence et à la responsabilité dans la gestion des finances publiques en général.

Appuyé par la BAD le 06 octobre 2013, la signature de l’accord de financement est intervenue le 07 janvier 2017 tandis que le décaissement a eu lieu le 14 mai 2017, rappelle-t-on.

Recadrage du PARDPS

Abordant le projet d’appui au recensement de base des données sociales(PARDPS), le ministre d’Etat au Plan, Modeste Bahati Lukwebo, a indiqué que le gouvernement congolais et la Banque africaine de développement sont arrivés à un accord de recadrage dudit projet. Selon cet accord, la Banque africaine de développement prend en charge la cartographie pilote qui constitue la première phase du projet.

M. Bahati a fait savoir que ce recadrage est consécutif au retard qu’accuse le projet à ce jour pour sa mise en œuvre. Le projet, a-t-il dit, devrait démarrer en avril 2016 pour se clôturer en juin 2018.

Il a laissé entendre qu’il était question au cours de cette évaluation de connaître l’évolution du projet, avant d’affirmer qu’au jour d’aujourd’hui, il a subi une restructuration en ce qui concerne sa durée de réalisation qui est actuellement repoussée à juin 2018.

Dans son intervention, le directeur général a.i de l’Institut national de la statistique, Roger Shulungu Runika, a fait remarquer que le retard est lié à quelques difficultés dont l’absence du dénombrement de la population. Toutefois, il a noté que les autres rubriques sont exécutées conformément aux prévisions arrêtées par les deux parties, à savoir le gouvernement et la BAD. ACP/YWM/Kayu/Wet