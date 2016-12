Adoption d’un projet de loi pour contrôler les ONG au Burundi

Kinshasa, 24 déc. 2016 (ACP).- L’Assemblée nationale du Burundi a adopté vendredi un projet de loi qui doit permettre au gouvernement de mettre fin « au désordre et la confusion » dans le domaine des ONG internationales, en imposant un contrôle strict de leurs finances et projets, ont rapporté samedi les médias étrangers.

Ce projet de loi avait été annoncé par le Président burundais Pierre Nkurunziza au lendemain de sa réélection en juillet 2015, au moment où le pouvoir accusait de nombreuses ONG internationales de soutenir l’opposition et d’alimenter l’insurrection avec leurs fonds.

Ce texte a été adopté par 105 voix pour, 1 contre et aucune abstention, a annoncé le président de l’Assemblée, Pascal Nyabenda.

Selon l’exposé des motifs, les ONG internationales devront payer 500 dollars (480 euros) de frais administratifs sans que cela leur garantisse d’être accréditées, « respecter la réglementation bancaire en vigueur notamment en matière de change, mettre tous leurs fonds en devises sur un compte de la banque centrale et virer le tiers de leur budget annuel sur ce compte avant la signature d’une convention générale de coopération ».

Le texte prévoit aussi que les frais de fonctionnement des ONG ne dépassent plus 35% de leur budget annuel, et qu’elles présentent un rapport semestriel et annuel d’activités sous peine de sanctions. ACP/ZNG/Kgd