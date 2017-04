Adoption du projet de calendrier des travaux de la session ordinaire de mars 2017

Lubumbashi, 09 Avril 2017 (ACP).-Le projet de calendrier des travaux de la session ordinaire du mois de mars 2017 de l’Assemblée provinciale du Haut Katanga, a été adopté vendredi au cours de la séance plénière organisée à Lubumbashi sous la direction de son vice-président, Freddy Majende Bin Kanfwa. Au cours de cette session les députés provinciaux vont examiner notamment les documents et les renseignements relatifs à l’exécution du budget de la province.

Concernant la production législative, les participants vont examiner et adopte des projets d’édits portant : le statut commun aux agents et fonctionnaires des services publics de la province du Haut-Katanga et des Entités Territoriales Décentralisées, l’organisation et le fonctionnement des services publics de la province et des entités territoriales décentralisées.

les députés auront aussi à examiner et à approuver, le calendrier trimestriel de contrôle de l’exécution budgétaire, les moyens d’information et de contrôle parlementaire, la création de la commission spéciale de suivi de l’exécution des recommandations contenues dans les différents rapports des commissions adoptés en séances plénières : cas de la RVA, de la spoliation de terrain au village Kiswishi et de la pollution de la vallée de la kafubu, la création d’une commission spéciale chargée d’enquêter sur la spoliation du village Katanga, dans le territoire de Kipushi et le rapport des vacances parlementaires. Ils vont également évoquer de la création de la commission spéciale de comptabilité et de contrôle des ressources de l’Assemblée provinciale du Haut-Katanga. ACP/FNG/Kgd