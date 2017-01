Adoption du projet de loi déterminant les principes fondamentaux à la mutualité

Kinshasa, 09 janv. 2017 (ACP).- Le Sénat a adopté lundi, au Palais du peuple, à l’unanimité des 64 sénateurs votant, en séance subséquente, le projet de loi déterminant les principes fondamentaux relatifs à la mutualité, après harmonisation par les deux chambres du Parlement.

Ce projet de loi de 109 articles s’applique à toutes les mutuelles dont les interventions garantissent les membres ainsi que leurs familles contre les risques sociaux.

Les mutuelles, selon ce texte, ont pour objet de couvrir les services de soins de santé en cas de maladie, d’accident et de maternité sous la branche de soins de santé, les allocation familiale et de maternité sous la branche de prestation familiale, les allocations de vieillesse et de décès sous la branche de pensions.

A ce jour, la mutualité est organisée par le décret du 15 avril 1958 règlementant les associations mutualistes dont les dispositions ne correspondent plus à l’évolution institutionnelle que connait la RDC depuis son accession à l’indépendance.

Les principales innovations portent notamment sur la suppression de champ d’action de toutes les autres associations sans but lucratif non mutualistes, la fixation des principes fondamentaux auxquels les mutuelles, Unions et fédérations de mutuelles doivent satisfaire pour garantir l’organisation, la catégorisation des mutuelles en union, fédérations et réunions.

Au cours de cette séance dirigée par le président Léon Kengo wa Dondo, la plénière a décidé de confier pour examen à la commission économico-financière et de la bonne gouvernance, la proposition de loi fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé. ACP/Kayu/Wet