Adoption du projet de loi portant habilitation du gouvernement

Kinshasa, 06 déc. 2017 (ACP).- Le conseil des ministres a adopté mardi en sa 4ème réunion extraordinaire présidée par le Premier ministre Bruno Tshibala, le projet de loi portant habilitation du gouvernement.

Dans son compte-rendu de cette réunion, le ministre de la Communication et des médias, porte-parole du gouvernement, Lambert Mende Omalanga a fait savoir que la ministre du Portefeuille, Wivine Mumba Matipa, a présenté aux membres du conseil l’économie de ce projet de loi à prendre, par ordonnance-loi, quelques mesures jugées particulièrement urgentes dans les domaines fiscal, forestier, environnemental et relatifs à l’agriculture et ce, conformément à l’article 129 de la constitution de la République, compte tenu des contraintes de l’Assemblée nationale et du Sénat qui seront en vacances parlementaires du 15 décembre 2017 au 15 mars 2018.

Ces échanges, a précisé Lambert Mende, ont porté sur les dites mesures qui impactent directement la réalisation des réformes contenues dans le programme d’action du gouvernement, notamment par la réduction du nombre de produits d’accises, le réajustement du taux des droits d’accises, la révision de la nomenclature des droits, taxes et redevances du pouvoir central.

L’objectif poursuivi est de réduire le nombre des taxes pour lesquelles les taux seront fixés par voie d’arrêtés interministériels sur les impératifs de salubrité et d’hygiène publique ainsi que pour gérer les divergences concernant l’utilisation des ressources forestières vis-à-vis des engagements régionaux, internationaux relatifs au code forestier en vigueur en RDC et, dans le but, pour le gouvernement d’atteindre les objectifs qu’il s’est assigné dans le domaine de l’agriculture et de respecter ses obligations vis-à-vis de ses partenaires, notamment en ce qui concerne le projet grand Inga. ACP/YWM/MAY/KJI