Advance Banque Congo s’implantera bientôt à Kananga

Kananga, 13 Janv. 2017 (ACP).- Le gouverneur du Kasaï central, Alex Kande Mupompa, a salué, mercredi, le projet d’implantation bientôt à Kananga, au mois d’avril prochain, de l’antenne de l’ADVANCE Banque Congo, au cours de son entretien avec une délégation de cet établissement conduite par son directeur général, Ivonnick Peyband, a-t-on appris, jeudi, à l’ACP, de source autorisée.

L’autorité provinciale a indiqué que la matérialisation de ce projet permettra aux opérateurs économiques de cette province d’avoir un partenaire de plus dans le secteur.

Partenaire de la Banque Mondiale et de la Banque Africaine de Développement (BAD), ADVANCE Banque Congo apportera un appui aux autres institutions bancaires opérationnelles à Kananga en contribuant ainsi au développement de cette partie du pays, a fait savoir le gouverneur.

Elle sera la 4ème banque privée basée à Kananga après la BCDC (Banque commerciale du Congo), la TMB (Trust Merchant Bank) et la FBN (First Bank of Nigeria). ACP/Mat/May