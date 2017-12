Afedick carbonise Aigle Sport (4-0) à l’EUFKIN-Lukunga

Kinshasa, 07 Déc. 2017 (ACP).- L’AS Afedick a carbonisé le FC Aigle Sport sur la note sévère de 4-0, mercredi au terrain Groupement des écoles supérieures militaires de la commune de Ngaliema, en match en retard de la 9ème journée du championnat de division I de l’Entente urbaine de football de Kinshasa (EUFKIN)-Lukunga.

Au terrain Badiadingi de la même commune, JSEB a été plus fort que l’AS Mbudi qu’il a neutralisé sur le score lourd de 3-0. Ci-après les autres résultats de la même journée : SC Nguma – FC Vebena 1-1, CS Kongo – AC Normands 0-0, AC Cité de David – New Jack 0-0, FC D’Or Sport – FC Lokolo Moto 0-2, OC Garde Républicaine – AS Mputu de Ngaliema 1-2, FC Lukunga – FC Super Club de Kinshasa 2-1, AS Les Bourgeois – FC New Fondation Mutangala 1-1 et AS Mecreco – FC Promotion 1-0. ACP/FNG/Kayu/JGD