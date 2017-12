Afrique du Sud/ANC : Cyril Ramaphosa plébiscité dans neuf provinces  avant le vote

Kinshasa, 05 Déc. 2017 (ACP).- Le vice-président sud-africain, Cyril Ramaphosa ; a reçu le plus grand nombre de candidatures au poste de président du Congrès national africain (ANC) avant le vote du parti ce mois-ci, selon les résultats des neuf provinces, a rapporté mardi Reuters. Ramaphosa est l’un des deux favoris de cette élection pour succéder au président Jacob Zuma comme leader de l’ANC lors d’une conférence à organiser à partir du 16 décembre.

Celui qui deviendra leader de l’ANC sera probablement le prochain président de l’Afrique du Sud, en raison de la domination électorale du parti au pouvoir. Ramaphosa a reçu 1 862 nominations par les branches de l’ANC, tandis que sa principale rivale, Nkosazana Dlamini-Zuma, a reçu 1 309 avals. Reuters a compilé le nombre de nominations pour chaque candidat sur la base des données de vote publiées par les structures ANC provinciales.

Les responsables de l’ANC dans les provinces du Limpopo et du KwaZulu-Natal ont été les derniers à publier leurs totaux de nominations lundi. Ramaphosa, ancien dirigeant syndical et homme d’affaires millionnaire, est considéré comme plus favorable au marché que Dlamini-Zuma, qui était auparavant mariée à Zuma. Les signes que Ramaphosa se porte bien dans les nominations par les branches de l’ANC ont dopé la monnaie du rand ces dernières semaines.

Cependant, Dlamini-Zuma pourrait encore gagner la course pour le leader de l'ANC, les analystes disant que le résultat de décembre pourrait être influencé par des incitations et des pressions sur les délégués de la conférence. Les délégués ne sont pas tenus à voter pour le candidat qui a été nommé par leur branche ANC.