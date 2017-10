Les agents et cadres des Affaires étrangères félicitent leur ministre pour l’élection de la RDC au Conseil des droits de l’homme de l’ONU

Kinshasa, 23 Oct. 2017 (ACP).- Les agents et cadres du ministère des Affaires étrangères et intégration régionale, en liesse, ont félicité lundi, à Kinshasa, leur ministre de tutelle, Leonard She Okitundu, pour les efforts diplomatiques ayant concouru à l’élection de la RDC au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies. «C’est la seconde fois que je reviens aux Affaires étrangères et je me consacre à la tâche que le Président de la République m’a confiée. La RDC retrouve sa place car nous sommes un pays placé géo stratégiquement au cœur de l’Afrique. Et il ne faudra pas que ça reste un slogan mais il fallait que cela devienne une réalité», a soutenu le chef de la diplomatie congolaise, ajoutant que la RDC a parcouru l’Afrique pour chercher l’appui de l’Union africaine, sans toutefois oublier que l’UA ne compte que 54 pays, pour être élu au Conseil des droits de l’homme de l’ONU.

Leonard She Okitundu a promis de respecter les engagements vis-à-vis des pays qui ont soutenu la RDC. Il a, à cette occasion, remercié les conseillers du ministère des Droits humains, les directeurs des Affaires étrangères et la presse qui l’ont accompagnés dans cette lutte. ACP/YWM/Kayu/JGD