Les agents et cadres du ministère du Budget exhortés à œuvrer pour l’excellence

Kinshasa, 09 Janv. 2017 (ACP).- Le ministre d’Etat en charge du Budget, Pierre Kangudia Mbayi a exhorté les agents et cadres de différents services de son ministère le week-end dernier, à œuvrer pour l’excellence, au cours d’une série de visites qu’il a effectuées dans toutes les directions de l’administration centrale.

Cette visite avait pour objectif de se rendre compte des conditions de travail des agents administratifs et de s’imprégner également du fonctionnement des services de son ressort.

Le ministre d’Etat et le vice ministre, ont visité successivement les directions de l’intendance générale et des crédits centralisés, la préparation et le suivi du budget, les études et la programmation budgétaires, le service national d’approvisionnement et d’imprimerie, la paie et division informatique, le contrôle budgétaire et les services généraux.

Pour rappel, l’Etat fonctionne actuellement avec un budget provisoire en attendant le retour des vacances des parlementaires au mois de mars prochain. Le budget de l’exercice 2017 présenté à l’Assemblée nationale et au Sénat n’a pu être adopté par le Parlement du fait de la démission de l’ancien gouvernement que dirigeait le Premier ministre Matata Ponyo.

Ce dernier a laissé la place au gouvernement dirigé par le Premier ministre actuel, M. Samy Badibanga. Celui-ci a donc la charge de préparer le budget 2017 qui permettre à l’Etat de réaliser ses projets de développement et d’amélioration de la vie de la population congolaise sur l’ensemble du pays. ACP/Kayu/Wet