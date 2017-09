Les agents de l’OCC/Kasaï Oriental appelés à maximiser les recettes

Mbuji-Mayi, 25 Sept. 2017 (ACP).- Le directeur général de l’Office congolais de contrôle (OCC), Célestin Risisa Tabu wa M’Simbwa a invité lundi à Mbuji-Mayi les agents et cadres de la direction provinciale à maximiser la production financière pour atteindre les prévisions annuelles devant favoriser l’amélioration des conditions de travail.

Célestin Risisa Tabu wa M’Simbwa qui a effectué une mission à Mbuji-Mayi pour s’enquérir de la situation de la production et de remettre tout le monde au travail pour la rentabilité a noté que le Kasaï Oriental ne produit pas à cause notamment de l’absence des opérateurs économiques qui ont déplacé leurs entreprises vers d’autres provinces, ajoutant deux autres causes à savoir l’inexistence de nouvels investissements et l’inactivité des sociétés MIBA et ses filiales BIOPHARCO et SOGAKOR.

L’Office congolais de contrôle est un organisme d’évaluation de la conformité, un thermomètre pour améliorer la qualité d’un produit et un miroir de l’économie dans une entité donnée. C’est à ce titre que la mesure d’interdiction de la commercialisation des poissons surgelés avait été vulgarisée au Kasaï Oriental. ACP/FNG/Kayu/May