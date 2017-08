Une aide humanitaire du gouvernement aux victimes de la catastrophe naturelle survenue à Tara

Kinshasa, 24 Août 2017(ACP).- Le vice-Premier ministre, ministre de l’Intérieur et sécurité, Emmanuel Ramazani Shadary, s’est envolé jeudi pour Tara, dans la province de l’Ituri pour apporter une aide humanitaire du gouvernement aux victimes de la catastrophe naturelle survenue dans cette partie du pays.

L’aide gouvernementale comprend notamment des vivres et des non vivres, ainsi que des médicaments destinés aux rescapés et aux familles des victimes.

Le geste humanitaire du gouvernement fait suite aux instructions du Chef de l’Etat congolais Joseph Kabila Kabange qui a demandé une aide d’urgence en faveur de cette population meurtrie après une catastrophe naturelle ayant fait plusieurs victimes. Le ministre des Affaires Sociales Eugène Serufuli fait partie de cette délégation. ACP/Kayu/May/KJI/CFM